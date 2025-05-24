خسائر برشلونة المالية مستمرة – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تحدث صحفي السبورت الكتالونية توني فرييروس عن خسائر برشلونة المالية في الفترة الأخيرة رغم التتويج بالثلاثية حيث كتب:

“الألقاب لا تمحو الوقائع مثل تضخيم الخسائر المستمرة بـ 480 مليون يورو ، وتصفية شركة EY، واستمرار التضييق المالي على النادي بسبب الرافعات”.

“ادارة برشلونة خرجت تقول بأنهم تحملوا عبئ كوارث الإدارة السابقة ولكن في الحقيقة أن الخسائر الأخيرة هي بسبب المجلس الحالي رغم البطولات “.