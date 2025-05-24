أحد أفراد أسر ضحايا حادث انفجار خط غاز أكتوبر: مراتي وحفيدتي ماتوا ومش عارف أعيش من غيرهم

عدن - ياسمين عبد العظيم - سيطرت حالة كبيرة من الحزن على أسر ضحايا حادث انفجار خط غاز أكتوبر، بالتزامن مع عقد أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في تلك الواقعة المؤسفة، والتي أسفرت عن وفاة 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم التي تعرضوا لها بسبب الحريق.

محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز أكتوبر

وقال أحد أفراد أسر الضحايا، إنه فقد زوجته وحفيدته إثر هذا الحادث المأساوي، لافتًا إلى أنه اعتاد أن يوصل حفيدته للجامعة يوميًا من منطقة حدائق الأهرام لأكتوبر.

وأضاف: كنت متعود كل يوم أوصل حفيدتي الكلية من حدائق الأهرام لأكتوبر، قبل الحادث بيوم سألتها قولت لها هتروحي امتى الكلية عشان أصحى أوصلك، قالت لي أنا فرحانة أوي يا جدو بكرة إجازة ومش هروح، بس كان عندها كورس الساعة 5 ومراتي هي اللي راحت وصلتها.

وأضاف أنه فوجئ في يوم الحادث بتلقي مكالمة هاتفية من زوج ابنته وتسيطر عليه حالة من الانهيار، حيث أخبره أن حماته وحفيدته تعرضا إلى حادث مأساوي.

واستكمل: زوج بنتي كلمني وهو منهار بيقول لي منة والحاجة عملوا حادثة، روحت مكان الحادث أدور على مراتي وحفيدتي ولقيت العربيات مولعة، شوفت حفيدتي في المستشفى وجسمها كله كان محروق، وفضلت أدور على مراتي لحد ما لقيتها متفحمة في المشرحة.

وأوضح أحد أفراد أسر الضحايا أنه يطالب بالقصاص العادل وحق زوجته وحفيدته، مختتمًا: أنا بموت ومش قادر أعيش من غيرهم.. والله هموت من التفكير دنيتي ضاعت مني.