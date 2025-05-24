شكرا لاهتمامكم بخبر بايرن ميونخ يتحرك سريعًا بعد رفض فيرتز ويحدد بدائله الهجومية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – بعد الصدمة التي تلقاها من قرار فلوريان فيرتز برفض الانضمام إلى الفريق، بدأ بايرن ميونخ في التحرك بسرعة لتحديد بدائل هجومية تعوّض إخفاق صفقة لاعب باير ليفركوزن.

وفقًا لصحيفة بيلد الألمانية، فإن إدارة بايرن كانت مستعدة مسبقًا لاحتمال رفض فيرتز، وتحوّل تركيزها الآن من التعاقد مع لاعب وسط هجومي إلى تعزيز مركز الأجنحة الهجومية.

ومن بين أبرز الأسماء المطروحة على الطاولة، كاورو ميتوما نجم برايتون، و إيبيريتشي إيزي لاعب كريستال بالاس.

كما كشفت الصحيفة أن النادي البافاري استأنف محادثاته مع ليروي ساني، لاعب الفريق الحالي، في محاولة لحسم ملف تجديد عقده، مع احتمالية تقديم عرض مالي مُحسّن لضمان استمراره في صفوف الفريق.

يأتي هذا التحرك في وقت حرج، حيث يسعى بايرن إلى بناء فريق قوي قادر على استعادة الهيمنة محليًا وأوروبيًا، خصوصًا بعد موسم لم يحقق فيه النادي أي لقب، وهو ما يفرض ضغوطًا كبيرة على الإدارة في سوق الانتقالات الصيفية.