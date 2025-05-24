هل نشهد رونالدو برفقة راموس في كأس العالم؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ذكر تقرير من “W Deportes” أن كريستيانو رونالدو، الذي يطمح للمشاركة في كأس العالم للأندية، تلقى عرضًا من نادي مونتيري المكسيكي للانضمام إلى صفوفه.

وأشار الموقع إلى أن المدافع المخضرم، سيرجيو راموس، أحد العناصر الأساسية في الفريق المكسيكي، يلعب دورًا محوريًا في إقناع رونالدو بقبول هذا العرض.

وتابع: “كان من المتوقع أن تكون تشيلسي ومانشستر سيتي وريال مدريد خيارات محتملة لرونالدو، لكن لم يحدث شيء، ومع تبقي أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق البطولة، ظهر خيار من المكسيك”.

كما أكد أن عرض مونتيري أصبح أكثر جدية مع اقتراب انطلاق البطولة في يونيو المقبل، حيث تم اتخاذ الخطوة الأولى نحو إتمام الصفقة.

من المتوقع أن يرد رونالدو على العرض خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد انتهاء اجتماعاته الحالية.

إذا تمت الصفقة، فقد تكون واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كرة القدم المكسيكية.