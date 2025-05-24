تكريم 500 من محفظي القرآن الكريم وتسليم تجهيزات الزواج لـ25 عروسًا ببني سويف

عدن - ياسمين عبد العظيم - شهدت محافظة بني سويف، اليوم، حفلًا مميزًا نظّمته مؤسسة الحاج عبد التواب مؤمن، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، بمركز الواسطى، وذلك لتكريم 500 من محفظي القرآن الكريم، وتسليم تجهيزات الزواج لعدد 25 عروسًا من مختلف قرى المركز.

حضر الحفل الدكتور عبد الله مبروك، عضو مجلس النواب وعضو أمانة المهنيين، إلى جانب حضور جماهيري واسع من الأهالي، والقيادات الشعبية والتنفيذية، وأعضاء من الحزب، في أجواء اتسمت بالتقدير والامتنان لما قدمته المؤسسة من دعم حقيقي للأسر الأولى بالرعاية في المركز.

وتخلل الحفل فقرة من الإنشاد الديني بقيادة فرقة المرعشلي الدينية، التي نالت إعجاب الحاضرين وأضفت طابعًا روحانيًا مميزًا على أجواء الاحتفال.

وأكد الحاج عبد التواب مؤمن، أن هذا العمل يأتي انطلاقًا من إيمانه العميق بأهمية التكافل الاجتماعي، وضرورة الوقوف إلى جانب الأسر الأولى بالرعاية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشددًا على دور القيادة السياسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأوضح أن تكريم حفظة كتاب الله وتقديم الدعم لتجهيز العرائس يُعد من أسمى صور العطاء التي تحرص المؤسسة على استمرارها، واعدًا بمواصلة العمل في هذا الطريق إرضاءً لله وخدمةً لأهالي الواسطى.

واختُتم الحفل بتسليم الجوائز والهدايا العينية للمكرمين من حفظة القرآن الكريم، بالإضافة إلى توزيع تجهيزات العرائس، وسط فرحة كبيرة من الأهالي الذين عبّروا عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة الكريمة.

