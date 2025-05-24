شكرا لاهتمامكم بخبر لأول مرة في تاريخه: النصر يقلب الطاولة ويعلن عن تعديل شامل لشعار النادي! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - في خطوة تاريخية، أعلن نادي النصر السعودي رسمياً عن تغيير جذري في شعاره، وذلك بالتزامن مع احتفاله بمرور سبعة عقود على تأسيسه. يُعد هذا التحديث جزءاً من استراتيجية النادي الطموحة لتجديد هويته البصرية والانطلاق نحو مرحلة جديدة.

الهوية الجديدة: جسر بين الأصالة والمعاصرة

كشف النادي، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، عن الشعار الجديد الذي يهدف إلى عكس الإرث العظيم والتاريخ الحافل للنصر، مع التعبير عن تطلعاته لمستقبلٍ مشرق. يمثل هذا التغيير البصري تأكيداً على مكانة النادي العريقة مع مواكبة العصر.

استعدادات الفريق وتحديات دوري روشن

على صعيد آخر، يستعد الفريق الأول لمواجهة قوية ضد نادي الخليج في الجولة القادمة من دوري روشن للمحترفين. ستقام المباراة المرتقبة على ملعب “الأول بارك”. ويُذكر أن النصر خاض مباراته الأخيرة بتعادل بهدف لمثله أمام التعاون، وهو ما أفقده فرصة التأهل إلى دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم القادم.

تُظهر هذه المرحلة الجديدة للنصر، بشعاره المتجدد، التزام النادي بالتطور على كافة الأصعدة، سواء على مستوى الهوية أو التحديات التنافسية في الملاعب.

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