أكبر مشكلة سيواجهها برشلونة مع لويس دياز!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أثار اهتمام برشلونة بالتعاقد مع لويس دياز نجم ليفربول ردود فعل متباينة في الوسط الإعلامي، حيث قدم عدد من الصحفيين والخبراء تحليلات مختلفة لقدراته، مع تساؤلات حول مدى ملاءمته للفريق الكتالوني.

الصحفي برونو أليماني (الكادينا سير) أكد أن دياز يتمتع بسرعة كبيرة، وذكاء في التحرك، ويجيد اللعب بدون كرة، وهو ما يجعله خيارًا مميزًا إلى جانب لامين يامال، خصوصًا أن النجم الشاب يتمتع برؤية تمريرية حاسمة.

أما مارك مايولا (Esport3) فشبّهه بـ”رافينيا الجديد”، لاعب مزعج للمدافعين، عدواني في الضغط، كثير التحرك، وله نزعة هجومية واضحة، كما يمتلك القدرة على اللعب كمهاجم وهمي أو جناح تقليدي.

الصحفي ميغيل بيريرا، وصفه بأنه من أكثر اللاعبين موهبة في جيله، لكنه أشار إلى مشكلة محتملة حيث لا يتقبل دياز دور البديل بسهولة، فهو لاعب أساسي بطبعه، وهذا قد يخلق تحديًا في غرفة الملابس.

ورغم إشادتهم بإمكاناته، لاحظ الخبراء أن دياز يعاني من عدم استمرارية في الأداء، إذ يمكن أن يتألق في مباراة أو حتى نصف شوط، ثم يختفي لأسابيع، وهو ما حصل معه في تجربتيه مع بورتو وليفربول.

تبقى الصفقة محل نقاش، خاصة أن برشلونة يبحث عن التوازن بين الجودة والانسجام في مشروعه مع هانز فليك.