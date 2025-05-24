إصابة سائق “توك توك” بكسر بالساق سبب خلافات الجيرة شمال سوهاج

عدن - ياسمين عبد العظيم - أصيب سائق توك توك بإصابات متفرقة بالجسم بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، سبب خلافات الجيرة، مما أدى إلى التعدى علية بالضرب بالشوم.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة، بوصول المدعو “الأمير ف ر ” سن 28 سائق توك توك، إلى مستشفي طهطا العام مصابًا ” جرح قطعي بالساق اليسري وآخر متهتك بالذراع الأيمن وإشتباه كسر بالساق اليسري “وتم تحويله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة، ومقيم بمركز طهطا.

وافادا بإتهام كلًا من:-

المدعو “جمال خ غ” سن 35 عامل، نجل عمه المدعو “عبد الله ع ” سن 42 عامل، ومقيمان بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض وعصا شوم كانت بحوزتهما مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة.

تم ضبط المتهمان والآداه المستخدمة ” مطواه ” بإرشاد الأول ” وعصا شوم ” بإرشاد الثاني وبمواجهتهما اقرا بإرتكابهما الواقعة لذات السبب المشار إليه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.