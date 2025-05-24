متابعة ميدانية مكثفة في اليوم الثاني لامتحانات النقل

عدن - ياسمين عبد العظيم - واصل مدير تعليم قنا اليوم السبت جولاته الميدانية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، في يومها الثاني، وذلك في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بشأن ضمان انضباط وانتظام العملية الامتحانية بمختلف المدارس.

حيث تفقد مدير التعليم أعمال الامتحانات للمرحلة الابتدائية بمدرسة قنا الابتدائية المشتركة، حيث أدار حوارًا مع التلاميذ حول أسئلة الامتحان، وشدد على أهمية الالتزام بالزي المدرسي، ومنع كافة وسائل الغش، وحظر دخول الهواتف المحمولة، مع التأكيد على منح الطلاب درجات تعبر عن مستواهم الحقيقي.

كما تابع امتحانات الصف الثاني الإعدادي في مادة الرياضيات بمدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات، بحضور وفاء رشاد خلف الله، مدير عام إدارة قنا التعليمية، واطمأن على دخول الطالبات إلى لجان الامتحان، وتفعيل منظومة المراقبة بالكاميرات، وضبط وجهتها بشكل مناسب.

وكان قد فاجأ مدير التعليم كذلك مدرستي جنوب قنا الإعدادية بنات، التي تضم 30 لجنة امتحانية، وحامد سليمان الإعدادية بنين، التي تضم 15 لجنة، خلال أداء طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي لامتحان اللغة العربية بالفترة المسائية، مؤكدًا على توفير المياه والمراوح داخل اللجان لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة.

في السياق ذاته، وجّه مدير التعليم القيادات التعليمية إلى تكثيف المرور الميداني على المدارس، كما تابع أعمال غرفتي العمليات المنعقدتين بديوان المديرية؛ غرفة التعليم العام برئاسة الدكتور وائل النجمي، وغرفة التعليم الفني برئاسة الدكتور نجم أحمد علي، وتواصل مع مديري الإدارات التعليمية للوقوف على أية ملاحظات أو شكاوى تتعلق بسير الامتحانات.

ويُذكر أن 75،534 طالبًا بالصف الأول الإعدادي و62،696 طالبًا بالصف الثاني الإعدادي يؤدون امتحاناتهم اليوم في مادة اللغة العربية بالفترة الثانية، وذلك بالتوازي مع امتحانات الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي بمدارس التعليم الأساسي، وسط تعليمات مشددة بتوفير الأجواء المناسبة داخل اللجان.