مجرشي يتحدث عن العروض التي رفضها من أجل الأهلي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أعرب علي مجرشي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حبه العميق للراقي، مشيرًا إلى أنه كان دائمًا مشجعًا له منذ طفولته، حتى خلال فترة لعبه في فئة الشباب.

وفي حديثه عن العروض التي تلقاها بعد هبوط الفريق إلى دوري يلو في موسم 2022-2023، أكد مجرشي أنه تلقى العديد من الاقتراحات للانتقال إلى أندية أخرى، لكنه اختار البقاء مع الأهلي.

وقال مجرشي: “كان قراري واضحًا، وهو العمل على إعادة الأهلي إلى مكانته الطبيعية”.

كما أضاف: “قولت لنفسي.. لأعيد الأهلي إلى مكانته أولًا، ثم سأرى ماذا سيحدث!”، في إشارة منه إلى إمكانية رحيله عن صفوف الراقي.