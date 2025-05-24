هل يُحدث ريال مدريد مفاجأة في سوق الانتقالات الصيفية؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يستعد مارتن زوبيمندي لخوض مباراته الأخيرة بقميص ريال سوسيداد اليوم أمام ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، في ختام مشواره مع الفريق الباسكي قبل خطوة جديدة في مسيرته.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “آس” الإسبانية، فإن زوبيمندي بات قريبًا من التوقيع مع آرسنال، حيث يسعى النادي اللندني لتعزيز خط وسطه بلاعب يُجيد التغطية الدفاعية وبناء اللعب من العمق، وهو ما يتوفر في النجم الإسباني.

ومع ذلك، تؤكد الصحيفة أن ريال مدريد لم يقل كلمته الأخيرة بعد، حيث يدرس النادي الملكي إمكانية التحرك لضم اللاعب، خاصة مع رغبة تشابي ألونسو في دعم وسط الملعب بعد رحيل مودريتش.

الوجهة لم تُحسم بعد، لكن المؤكد أن زوبيمندي سيغادر سوسيداد هذا الصيف، تاركًا خلفه بصمة واضحة كلاعب ارتكاز من الطراز الرفيع.