رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالجامعة الأهلية

عدن - ياسمين عبد العظيم - أجرى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط والمفوض بتسيير أعمال جامعة أسيوط الأهلية، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025، والتي تُعقد بكليتي العلوم المالية والإدارية، والهندسة والعلوم التطبيقية بالجامعة

وتأتي الجولة في إطار حرص رئيس الجامعة على متابعة انتظام العملية الامتحانية ميدانيًا، والتأكد من توافر الأجواء المناسبة التي تُمكّن الطلاب من أداء امتحاناتهم في بيئة هادئة ومنظمة

ورافقه خلال الجولة الدكتور نوبي محمد حسن، نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتورة تيسير حسن عبد الحميد، المشرف على كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والدكتور علاء عبد الحفيظ، المشرف على كلية العلوم المالية والإدارية، والدكتور خالد صلاح، المشرف على كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، والدكتور أحمد علام، مدير برنامج العلوم المالية والإدارية، ومصطفى حسن، أمين عام الجامعة الأهلية

وخلال جولته التفقدية، اطمأن رئيس الجامعة على التزام اللجان بالإجراءات التنظيمية، وانتظام أعمال المراقبة، وتوفير الدعم الإداري والفني اللازم داخل اللجان، كما حرص على الاستماع إلى آراء عدد من الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى توافقها مع المحتوى الدراسي.

وأكد المنشاوي على أن الامتحانات تسير وفق الجدول الزمني المقرر، وسط التزام تام بضوابط الجودة والانضباط، موجّهًا الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس والعاملين على جهودهم المخلصة في الإعداد للامتحانات وتنظيمها، بما يعكس رسالة الجامعة في تقديم تعليم عالي الجودة.

زكما شملت الجولة تفقد عدد من المرافق الإدارية والخدمية داخل الجامعة، حيث أكد الدكتور المنشاوي على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والاحترافية في تقديم الخدمات، بما يضمن بيئة تعليمية تليق بجامعة أسيوط الأهلية.