شكرا لاهتمامكم بخبر محامي التيك توكر زين الزين قبل جلسة المحاكمة: تقرير الطب الشرعي أثبت أن موكلي لا يمارس أعمال الفجور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تنظر المحكمة الاقتصادية في الإسماعيلية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة التيك توكر زين الزين وصديقه؛ وذلك على خلفية اتهامهما بالتشبه بالنساء ونشر فيديوهات تخدش الحياء العام، بالإضافة إلى ارتداء ملابس وإكسسوارات نسائية ووضع مستحضرات التجميل.

محاكمة التيك توكر زين الزين وصديقه

وقال هيثم بسام، دفاع التيك توكر زين الزين، إنه يسعى خلال أولى جلسات محاكمة موكله اليوم إلى الفصل في الأمر، حيث سيتقدم بدفوعه أمام هيئة المحكمة والدفع ببطلان إجراءات القبض على موكله وتفتيشه.

وأضاف أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن التيك توكر زين الزين لا يمارس أعمال الفجور، لافتًا إلى أن المحادثات التي تم الاطلاع عليها بينه وبين بعض من أصدقائه لا تثبت قيامه بالحث والتحريض على الفسق والفجور أو ممارسة الفجور، وهو ما أكده تقرير الطب الشرعي.

وأوضح دفاع التيك توكر زين الزين، أنه سيطالب ببراءة موكله خلال أولى جلسات المحاكمة اليوم، موضحًا أنه تم توجيه اتهامات له وصديقه بممارسة أعمال الفسق والفجور، والتحريض على الفسق والفجور وبث فيديوهات مخلة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، بما يهدم قيم الأسرة والمجتمع.