لهذا السبب.. نوال الزغبي تتصدر تريند “جوجل”

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصدر اسم الفنانة نوال الزغبي تريند محرك البحث الشهير “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أعلنت في خطوة أثارت ترقبًا واسعًا بين متابعيها، عن اقتراب طرح ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل عنوان “يا مشاعر”.

وجاء هذا الإعلان ليؤكد عودة قوية للزعبي إلى الساحة الغنائية بعد فترة من الترقب، حيث بدأت بالفعل بالتشويق لهذا العمل الفني المنتظر.

آخر أعمال نوال الزغبي

قبل طرح ألبومها المرتقب، أصدرت نوال الزغبي عددًا من الأغنيات المنفردة التي حققت نجاحًا واسعًا، من بينها:



“من باريس”: أغنية كتبها خالد فرناس، ولحّنها ياسر نور، ووزعها عمرو عبد الفتاح. تم تصوير الكليب في بيروت بإدارة المخرج نضال بكاسيني، وحازت الأغنية على إعجاب الجمهور بسبب طابعها المميز.

تفاصيل أغنية “فخامة معاليك”

“فخامة معاليك”: عمل مختلف باللهجة الخليجية، تعاونت فيه مع نفس فريق “من باريس”، وتم تصويره في لبنان بإخراج فادي حداد. الأغنية جاءت بأسلوب غنائي جديد على نوال من حيث اللحن والتوزيع، مما منحها طابعًا خاصًا جذب المستمعين.