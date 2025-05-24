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الهلال يواجه القادسية بدون أربعة نجوم

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  • الهلال يواجه القادسية بدون أربعة نجوم 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – سيغيب أربعة لاعبين عن صفوف الهلال في مباراته المرتقبة ضد القادسية، والتي تُقام ضمن الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من دوري روشن للمحترفين على ملعب المملكة آرينا.

يتصدر قائمة الغائبين جواو كانسيلو، بالإضافة إلى الثنائي حمد اليامي وياسر الشهراني، وأيضًا كايو سيزار، جميعهم بسبب الإصابات التي تعرضوا لها مؤخرًا.

على الجانب الإيجابي، يعود رينان لودي إلى التشكيلة بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الفريق لفترة.

يُذكر أن الهلال قد تعادل في مباراته الأخيرة أمام الوحدة بهدف لكل فريق، مما ضمن له رسميًا المشاركة في دوري أبطال آسيا للموسم المقبل.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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