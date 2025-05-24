أبرز ثغرتين في برشلونة قبل سوق الانتقالات الصيفية!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ( طرزان ميغيلي – الموندو ديبورتيفو) مقال صحفي

” اختُتم موسم برشلونة بنتائج مشجعة، يُفترض أن تكون بداية لفترة من الانتصارات والاستقرار، في ظل الدور الكبير الذي لعبته أكاديمية الشباب في تعزيز الفريق.

ومع اقتراب العودة إلى سبوتيفاي كامب نو بحُلّته الجديدة، المتوقع جاهزيته في الخريف المقبل، تتزايد الآمال في انطلاقة قوية للمشروع الرياضي الجديد.

اللاعبون الشباب منحوا الفريق دفعة قوية، وكانوا حاضرين دومًا في اللحظات الصعبة. ويحق للمدرب هانز فليك أن يشعر بالفخر، فقد أثبت أن بإمكانه الاعتماد على العناصر الصاعدة عندما يحتاج إليهم.

لكن مع نهاية الموسم، يأتي وقت إعادة ضبط التشكيلة، المدير الرياضي ديكو يعرف جيدًا ما يجب فعله، وكل ما سُمع حتى الآن يبدو منطقيًا: لا داعي للاندفاع، لأن الفريق يمتلك قاعدة قوية وقابلة للبناء عليها.

التجديدات مستمرة، وحسب من سيغادر، سيتم تحديد ما إذا كانت هناك حاجة لتعاقدات جديدة، لكن دائمًا وفق شرط: الهدوء والعقلانية.

ومن وجهة نظر فنية، هناك احتياج واضح للتفكير في التعاقد مع مهاجم صريح وحارس مرمى، خصوصًا على المدى البعيد، نظرًا لتقدم بعض اللاعبين في السن، ومع ذلك، لا مجال للتسرع أو الانشغال بالضغوط.

الرسالة واضحة: برشلونة يسير بثبات، والقلق ليس عليه… بل على الآخرين.”