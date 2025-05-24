بعد الاتحاد.. أزمة جديدة تواجه زياد الصحفي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أفادت تقارير صحفية بأن نادي الفيحاء بصدد إنهاء عقده مع اللاعب زياد الصحفي من خلال إجراء مخالصة مالية، وذلك بعد أن تم إيقافه من قبل لجنة الانضباط كإجراء تنفيذي بناءً على حكم مركز التحكيم الرياضي.

يأتي هذا القرار في ظل عدم توصل اللاعب إلى اتفاق مع ناديه السابق الاتحاد بشأن سداد المبلغ المستحق، إذ ألزمته لجنة الانضباط دفع 3.5 مليون ريال سعودي لصالح العميد.

وقد منحت اللجنة اللاعب مهلة 30 يومًا للامتثال لهذا القرار والالتزام بما صدر عن غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وسبق وأن أكدت اللجنة ثبوت مخالفة الصحفي للمادة 90 من لائحة الانضباط والأخلاق، مشيرة إلى عدم تنفيذ اللاعب لقرار غرفة فض المنازعات، والذي تم تأييده من قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي لصالح نادي الاتحاد.