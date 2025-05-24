تحذير من استمرار بيولي في النصر!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حذر الإعلامي الرياضي محمد الدويش من استمرار الإيطالي ستيفانو بيولي على رأس الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر خلال الموسم القادم.

وقال الدويش: “بيولي يدرّب منذ 1999.. درّب قبل النصر 13 فريقًا لم يستمر في معظمها أكثر من موسم.. الفشل يطارده.. النحس رفيق دربه..

هذا وقد أضاف: “علامة استفهام على اختياره وأكبر منها على راتبه الخيالي وشرطه الجزائي التعجيزي !! بقاؤه في النصر .. الموسم القادم صفر ..”.