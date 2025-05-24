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تحذير من استمرار بيولي في النصر!

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حذر الإعلامي الرياضي محمد الدويش من استمرار الإيطالي ستيفانو بيولي على رأس الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر خلال الموسم القادم.

وقال الدويش: “بيولي يدرّب منذ 1999.. درّب قبل النصر 13 فريقًا لم يستمر في معظمها أكثر من موسم.. الفشل يطارده.. النحس رفيق دربه..

هذا وقد أضاف: “علامة استفهام على اختياره وأكبر منها على راتبه الخيالي وشرطه الجزائي التعجيزي !! بقاؤه في النصر .. الموسم القادم صفر ..”.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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