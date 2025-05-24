هل حاول نيوم قطع طريق الهلال نحو أوسيمين؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – نفت مصادر لـ “الشرق الأوسط” الشائعات التي تحدثت عن وجود مفاوضات بين نادي نيوم السعودي والمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، لاعب نابولي الإيطالي المعار إلى غلطة سراي التركي.

أكدت المصادر أن أوسيمين، الذي يعد هدف رئيسي للهلال، ليس ضمن الخيارات المتاحة لإدارة نيوم، ولم يكن هناك أي تفكير في ضمه خلال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل، ذكرت بعض التقارير أن إدارة نادي الهلال قد توصلت إلى اتفاق مع الدولي النيجيري، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يُذكر أن أوسيمين، الذي يلعب حاليًا مع الفريق التركي، قدم أداءً مميزًا هذا الموسم، حيث سجل 36 هدفًا وصنع 8 أهداف في 40 مباراة بجميع المسابقات.