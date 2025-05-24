الأمن السيبراني السعودي يطلب من جميع السعوديين والمقيمين عدم استخدام هذه النسخة من واتساب..لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد العظيم - دعا الأمن السيبراني السعودي جميع السعوديين والمقيمين إلى عدم استخدام نسخة من تطبيق واتساب، وأوضح أنها تحتوي على ثغرات أمنية يمكن من خلالها اختراق حسابات المستخدمين وسرقة بياناتهم وخصوصياتهم على الهاتف المخترق.

حيث حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودي، من ثغرات أمنية في تطبيق واتساب، داعياً جميع المستخدمين للتطبيق إلى سرعة تطبيق الإجراءات الوقائية، وتحديث النسخة المتأثرة .

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة، صادر عن المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، التابع للهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، بخصوص ثغرات في تطبيق «واتساب».

وأوضح التحذير إن «واتساب» أصدرت عدّة تحديثات لمعالجة عدد من الثغرات في المنتجات التالية:

• WhatsApp – Android

– ما قبل نسخة 2.22.16.12

– ما قبل نسخة 2.22.16.2

• WhatsApp Business – Android

– ما قبل نسخة 2.22.16.12

• WhatsApp – iOS

– ما قبل نسخة 2.22.16.12

– ما قبل نسخة 2.22.15.9

• WhatsApp Business – iOS

– ما قبل نسخة 2.22.16.12

وأفاد المركز بأن التهديدات تتمثل في تمكين المهاجم من استغلال الثغرات من خلال تنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد.

الإجراءات الوقائية

أوصى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، المستخدمين لتطبيق واتساب، بضرورة تنفيذ الإجراءات الوقائية، وذلك من خلال تحديث النسخة المتأثرة، مشدداً على ضرورة أن يكون التحديث من المتاجر الرسمية.

وكانت «WhatsApp» قد أصدرت توضيحا لهذه التحديثات عبر الرابط التالي: https://www.whatsapp.com/security/advisories/2022.

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