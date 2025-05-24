هل يعود غابرييل فيغا إلى سيلتا فيجو؟ رد حاسم

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – نفى خوسيه باستوس، المسؤول الإعلامي لفريق سيلتا فيجو الإسباني، الشائعات التي تحدثت عن رغبة النادي في استعادة لاعب الوسط غابرييل فيغا من الأهلي.

باستوس أكد أن تركيز سيلتا فيجو منصب حاليًا على مباراته الأخيرة في الدوري الإسباني ضد خيتافي، والتي تعتبر حاسمة لضمان التأهل للبطولة الأوروبية.

وقال باستوس: “لا نعمل على أي صفقات في الوقت الراهن، ولم نفكر في استعادة غابرييل فيغا”.

جاء هذا النفي ردًا على التقارير التي نشرتها شبكة “فوت ميركاتو”، والتي زعمت أن سيلتا فيجو دخل في مفاوضات مع الأهلي لضم فيغا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن اللاعب الإسباني، البالغ من العمر 22 عامًا، يقترب من مغادرة النادي الأهلي بعد انتقاله في أغسطس 2023 من سيلتا فيجو.