موسى ديابي يحصد الأضواء في الجولة 33 من الدوري

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – تألق الفرنسي موسى ديابي، جناح فريق الاتحاد، ليصبح نجم الجولة 33 من دوري روشن السعودي، وفقًا لتقييم مجموعة من المحللين في “الرياضية”.

جاء ذلك بعد أن أحرز هدفين في المباراة المثيرة التي انتهت بفوز الاتحاد 3-2 على الشباب يوم الثلاثاء الماضي.

حصل ديابي على سبعة أصوات من أصل ثمانية من المحللين، بينهم السعوديون خالد القروني ويوسف عنبر وبندر با صريح وبندر الأحمدي، بالإضافة إلى السوري فجر إبراهيم والبحريني خالد جاسم والأردني عثمان الحسنات.

بينما منح التونسي يوسف المناعي صوته للاعب المغربي مراد باتنا من الفتح.

يُذكر أن الاتحاد كان قد ضم ديابي، البالغ من العمر 25 عامًا، في الصيف الماضي قادمًا من أستون فيلا الإنجليزي.

خلال الموسم الحالي، شارك الجناح الفرنسي في 27 مباراة بجميع المسابقات، حيث سجل خمسة أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة.