لاعبو الاتحاد يواصلون العمل الجاد رغم الراحة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – استمتع لاعبو فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، يوم الجمعة، بيوم راحة من التدريبات، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بناء على قرار الفرنسي لوران بلان.

وفقًا للتقارير الصحفية، استثني من هذه الراحة أربعة لاعبين هم صالح الشهري، رأس الحربة، والصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، بالإضافة إلى الإسباني أوناي هيرنانديز والجزائري حسام عوَّار، ثنائي الوسط.

وأفادت التقارير بأن هؤلاء اللاعبين الأربعة حضروا إلى مقر النادي لمواصلة تدريباتهم، رغم منح الفريق إجازة يومي الخميس والجمعة.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرصهم على الحفاظ على لياقتهم البدنية استعدادًا للعودة إلى صفوف الفريق.

خضع الشهري وعوَّار وهيرنانديز لتدريبات لياقية، بينما واصل رايكوفيتش برنامجه العلاجي.

ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتمكن من استعادة جاهزيته قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

بعد يومي الراحة، سيستأنف الفريق تدريباته يوم السبت استعدادًا لمواجهة ضمك يوم الإثنين، في إطار الجولة الـ 34 والأخيرة من دوري روشن السعودي.