حقيقة اقتراب رونالدو من الانضمام للهلال قبل مونديال الأندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تحدث بدر الصقري الناقد الرياضي، عن حقيقة اقتراب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، من الانتقال إلى صفوف الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية.

الصقري أوضح أن المفاوضات بين إدارة الهلال ورونالدو وصلت إلى مراحل متقدمة، مشيرًا إلى احتمالية رؤيته بقميص الزعيم في مونديال الأندية، وذلك خلال تصريحات عبر قناة “ssc”، حيث قال:

-“هناك مفاوضات بين نادي الهلال وكريستيانو رونالدو، والأوضاع تبدو متقاربة”.

-“حتى هذه اللحظة، الأمور تشير إلى أن رونالدو قد يشارك مع الهلال في كأس العالم للأندية”.