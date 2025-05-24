عدن - ياسمين عبد العظيم - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي للمواجهة المرتقبة أمام فريق البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة الثانية لدوري نايل.

موعد مباراة المصري والبنك الأهلي بالدوري والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تُقام المباراة في الثامنة من مساء اليوم السبت، الموافق 25 مايو 2025، على ستاد السويس الجديد.

ويسعى الجهاز الفني للمصري بقيادة ميمي عبد الرازق في هذا اللقاء لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط من أجل الحفاظ على التواجد في المربع الذهبي.

بينما يطمح البنك الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في المنافسة.

هذا ومن المنتظر أن تنقل المباراة عبر شاشة قناة “أون تايم سبورت 2″، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء، لتغطية آخر استعدادات الفريقين وتحليل الأداء الفني والتكتيكي المتوقع.

