مجرشي يشيد بسالم الدوسري: أخطر من ساديو ماني

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- يرى علي مجرشي، لاعب الأهلي، أن سالم الدوسري، قائد الهلال، يُعد أخطر من ساديو ماني نجم النصر داخل الملعب.

مجرشي أوضح أنه يواجه صعوبة في إيقاف تحركات الدوسري، وذلك خلال تصريحات عبر برنامج ” دورينا غير”، حيث قال:

-“لا أستطيع توقع تحركات سالم الدوسري، وبالنسبة لي هو أفضل من ساديو ماني وستيفن بيرجوين”.

-“بطولة دوري أبطال آسيا كانت استثنائية بالنسبة لنا، لا يمكن نسيان تلك اللحظات”.

-“حققنا اللقب بعد منافسة شرسة مع فرق قوية، وكانت مواجهة الهلال في نصف النهائي هي الأصعب، نظرًا لقوتهم وصعوبة الحفاظ على النتيجة، لكننا نجحنا في النهاية”.

-“الجماهير كانت الداعم الأكبر لنا، منحتنا حماسًا لا يوصف، خصوصًا في المباراة النهائية، حيث شعرنا برغبة قوية في الفوز منذ لحظة الإحماء”.