شكرا لاهتمامكم بخبر مش بضحك.. هو مدرسة في التمثيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم -

تصدر الإعلامي شريف مدكور تريند محرك البحث “جوجل” خلال الساعات الماضية، بعد تصريحاته اللافتة التي أدلى بها عن الزعيم عادل إمام في حلقة جديدة من برنامجه “شارع شريف”، المُذاع عبر شاشة قناة “الحياة”.

وأعرب مدكور عن رؤيته الخاصة لأداء الفنان الكبير عادل إمام، مؤكدًا أن الزعيم ليس مجرد ممثل كوميدي كما يراه البعض، بل هو صاحب مدرسة فنية قائمة بذاتها، تعتمد على توصيل رسائل إنسانية واجتماعية عميقة من خلال أدواره المتنوعة.

وقال مدكور في حديثه: “لما بتفرج على عادل إمام مش بضحك زي الناس ما بتضحك.. هو بالنسبالي مش كوميديان، هو بيفوقني بتمثيله”، موضحًا أن ما يجذبه في أعمال الزعيم ليس الضحك، بل القدرة الفريدة على إثارة الفكر وتحفيز المشاهد على التأمل في المعاني الخفية.

وأضاف: “الكلام اللي بيقوله في أفلامه بيخليني أركز، وأذاكر، ومخي يشتغل.. هو مدرسة لوحده في التمثيل”. هذه الكلمات لاقت تفاعلًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعادوا تداولها بكثافة، مما جعل اسم شريف مدكور يتصدر قوائم البحث.

عادل إمام.. أيقونة الفن وقرار الاعتزال

يُشار إلى أن الفنان عادل إمام غاب عن الساحة الفنية منذ سنوات، وسط تداول العديد من الشائعات حول حالته الصحية. وفي أكتوبر الماضي، حسم الفنان الشاب عمر متولي الجدل بإعلانه الرسمي عن اعتزال الزعيم التمثيل نهائيًا، وذلك خلال العرض الخاص لفيلم “بنسيون دلال”.

وأكد متولي حينها أن عادل إمام متابع جيد لكل ما يُنشر عنه على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الشائعات المتكررة حول مرضه أو وفاته تؤذيه نفسيًا. ورغم غيابه، ما زال الجمهور يتفاعل مع أعماله القديمة، التي ما زالت تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة وتُعرض على مختلف المنصات.

“فلانتينو”.. آخر الأعمال قبل الغياب

وكان آخر ظهور فني للزعيم في موسم رمضان 2020 من خلال مسلسل “فلانتينو”، الذي قدم فيه شخصية رجل الأعمال نور عبد الحميد الشهير بـ “فلانتينو”، مالك سلسلة مدارس خاصة، ويعيش صراعًا يوميًا مع زوجته المتسلطة “عفاف” التي لعبت دورها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

المسلسل الذي جمع بين الطابع الكوميدي والإسقاطات الاجتماعية، شهد مشاركة نخبة من النجوم على رأسهم دلال عبد العزيز، سمير صبري، طارق الإبياري، داليا البحيري، محمد كيلاني، رانيا ياسين، حمدي الميرغني، والمسلسل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

حضور دائم رغم الغياب

رغم اعتزال الزعيم عادل إمام، لا يزال اسمه حاضرًا بقوة في الوسط الفني، ويُعد مادة متجددة للحديث بين النجوم والجمهور، كما يتجدد الاهتمام بإرثه الفني الضخم في كل مناسبة، وهو ما أثبته تصدر شريف مدكور للتريند عقب إشادته بالزعيم، في لحظة أكدت مجددًا أن “الزعيم لا يغيب”.