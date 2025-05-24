مؤشر يقلق جمهور النصر بسبب بيولي

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت بعض المصادر عن مؤشر مقلق لجمهور النصر بشأن مستقبل المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي مع العالمي في الموسم المقبل.

التقارير تشير إلى عدم وجود أي تحركات في الفترة الماضية لرحيل بيولي عن النصر، حيث لم يتم إبلاغ المدرب بأي شيء حتى الآن حول مستقبله.

جمهور النصر موقفه واضح حول مستقبل بيولي، حيث يرغب في رحيله وجلب مدرب آخر قادر على قيادة الفريق لتحقيق الألقاب بعد الموسم الصفري والفشل في التأهل لدوري أبطال آسيا للنخبة 2026.