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ديالو متفائل بدوره مع مشروع مانشستر يونايتد

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يعتقد أماد ديالو، جناح مانشستر يونايتد، أنه قادر على الوصول إلى قمة مستوياته والتطور ليُصبح من بين أفضل اللاعبين في العالم خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة “تيليجراف” الإنجليزية، فإن ديالو يرى أن أسلوب المدرب الجديد روبن أموريم سيمنحه الفرصة للتألق، وأنه واثق من قدرته على إثبات نفسه في مشروع يونايتد القادم.

ثقة ديالو الكبيرة بنفسه قد تكون دفعة قوية له في الموسم الجديد، خاصة مع الرغبة في حجز مكان أساسي ضمن خطط أموريم المنتظرة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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