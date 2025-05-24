نجم الأهلي يكشف سر تطور مستوى رياض محرز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- كشف علي مجرشي لاعب الأهلي، عن السر وراء تطور مستوى زميله الجزائري رياض محرز، خلال الموسم الحالي.

مجرشي أوضح أن محرز خضع لتدريبات إضافية مكثفة ساهمت في تحسين مستواه بشكل ملحوظ، وذلك خلال تصريحات عبر برنامج ” دورينا غير”، حيث قال:

-“محرز أراد إثبات نفسه، فقد تدرب بشكل مكثف إضافي، ما ساهم في تحسن أدائه مقارنة بالموسم الماضي”.

-“في السابق، كنت أعاني دفاعيًا بسبب تقدمه الزائد، لكنه هذا الموسم أصبح أكثر انضباطًا، وساعدني تطوره على تحسين مستواي أيضًا”.

-“محرز لاعب كبير، وتعلمت منه الكثير”.