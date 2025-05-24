توخيل يعلق على استدعاء بيلينغهام للمنتخب رغم إصابة كتفه

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- علق توماس توخيل مدرب منتخب انجلترا على استدعاء جود بيلينغهام للمشاركة مع المنتخب الانجليزي في توقف شهر يونيو المقبل ، رغم اصابة كتفه المؤلمة التي من المقرر أن يخضع لعملية جراحية بها بعد انتهاء بطولة مونديال الاندية.

قال توخيل: “جود بيلينغهام لاعب محترف للغاية، لقد سألته بشأن اللعب مع المنتخب لأنه سيشارك في كأس العالم للاندية ، وقال لي: سأحضر بالتأكيد ، انه لشرف لي التواجد “.

اضاف: “أفهم انه سيشارك في كأس العالم للاندية ، ثم سيخضع لعملية جراحية في وقت ما ، من الناحية الطبية ، كان من المفترض أن تجرى العملية الجراحية بالامس ، لكن ريال مدريد يؤجل الامر باستمرار نظرا لأهمية جود”.