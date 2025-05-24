تامر حسني يوجه رسالة شكر لـ نقيب الموسيقيين مصطفى كامل لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد العظيم -

وجه تامر حسني رسالة شكر لنقيب الموسيقيين مصطفى كامل في حفل القاهرة الجديدة وذلك لإتاحة الفرصة لأحمد بحر الشهير بـ كزبرة بالوقوف معه على المسرح.

وقال تامر حسني:” فى أعداء نجاح كتير ودى أول حفلة لكزبرة وعاوزين نشجعه جامد، وبشكر جدا النقيب مصطفى كامل إنه سمح لينا نقف الوقفة دى”.

وقدم تامر حسني وكزبرة أغنية “قلودة” معًا وسط تفاعل من الجمهور والمطالبة بأعادة الأغنية مرة أخرى.

شهدت القاهرة ليلة استثنائية، حيث أقيم الحفل يوم الجمعة 23 مايو 2025 في القاهرة الجديدة، قدم الحفل تجربة موسيقية تفاعلية فريدة من نوعها، حيث أتيحت للجمهور فرصة اختيار الأغاني وأنماطها الموسيقية، مما جعلهم جزءًا لا يتجزأ من العرض.

تجربة تفاعلية فريدة

تميز الحفل بكونه تفاعليًا بالكامل، حيث شارك الجمهور في اختيار الأغاني وتوزيعاتها الموسيقية من خلال تصويت مسبق عبر المنصات الرقمية، بالإضافة إلى التفاعل اللحظي أثناء الحفل باستخدام أساور ذكية، وقدم تامر حسني مجموعة من أغانيه المعروفة بأنماط موسيقية جديدة، منها:

• “Come Back to Me” بطابع شعبي

• “بنت الإيه” بأسلوب هيب هوب

• “يا أنا يا مفيش” بستايل ديسكو

• “كل مرة” بنكهة روك

مفاجآت وضيوف مميزون

شهد الحفل حضور عدد من الضيوف المفاجئين، منهم:

• نيلي كريم: التي أضفت حضورًا مميزًا على الحفل.

• حميد الشاعري: الذي شارك تامر حسني في أداء مشترك أعاد للجمهور ذكريات الزمن الجميل.

• كزبرة: الذي شارك في أداء أغنية “قلودة” مع تامر حسني، مما أضفى طابعًا شعبيًا مميزًا على الحفل.

رفع شعار كامل العدد

بدأت فعاليات الحفل في تمام الساعة الرابعة مساءً واستمرت حتى الحادية عشرة مساءً، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا وتفاعلًا ملحوظًا، مما يعكس نجاح التجربة التفاعلية الجديدة.

ريستارت”.. فيلم جديد لـ تامر حسني



يدخل تامر حسني موسم عيد الأضحى بفيلم “ريستارت” الذي تشاركه به هنا الزاهد، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم ” بحبك” وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

طبيعة شخصية تامر حسني وهنا الزاهد

ويظهر تامر حسني بشخصية مهندس يتزوج من فتاة شعبية “هنا الزاهد” الذي تلجأ إلى السوشيال ميديا وهوسها بحثا عن التريند وهو الأمر الذي يضعهم معًا في عدة مواقف كوميدية ساخرة.