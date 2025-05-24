عدن - ياسمين عبد العظيم -

أعلن نادي أوجسبورج الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، رحيل المدير الفني جيس ثوروب والمدير الرياضي ماريكو يورنديتش، عقب انتهاء الموسم الكروي وبعد “عدة أيام من التحليل”، وفق ما ورد في بيان رسمي للنادي.

أوجسبورج يُنهي عقد مدربه جيس ثوروب والمدير الرياضي ماريكو يورنديتش

وصرّح مايكل سترول، الرئيس التنفيذي لأوجسبورج، قائلًا: “القرار لم يكن سهلًا على الإطلاق، ولكن بعد نقاشات صادقة وعملية اتخاذ قرار مكثفة، قررنا إجراء تغيير في منصب المدرب الرئيسي حرصًا على مواصلة تطور ونمو نادينا.”

وكان أوجسبورج قد نجا مبكرًا من خطر الهبوط في الدوري الألماني، إلا أنه أنهى الموسم في المركز الثاني عشر، بعيدًا عن المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

يُذكر أن ثوروب تولّى تدريب الفريق في أكتوبر 2023، بينما التحق يورنديتش بالنادي في صيف العام ذاته.

وأكد النادي أنه سيُعلن عن خليفة كل من المدرب والمدير الرياضي فور تأكيد التعاقدات الجديدة.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن ساندو فاجنر، المدرب المساعد في المنتخب الألماني، يُعد من أبرز المرشحين لتولي تدريب أوجسبورج.