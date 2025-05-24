ليلة استثنائية في “جاردان ديتوال” ينتظرها جمهوره بشغف

عدن - ياسمين عبد العظيم -

شارك النجم اللبناني سعد رمضان متابعيه عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام” بوستر حفله المقبل الذي سيُقام في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك مساء الأحد 8 يونيو في تمام الساعة التاسعة مساءً في منتجع “Jardin D’etoiles” بمنطقة “سمقانية” في قضاء الشوف اللبناني، وسط أجواء فنية متوقعة أن تكون ساحرة ومليئة بالحماس.

ونشر سعد رمضان البوستر الرسمي للحفل، حيث ظهر بإطلالة أنيقة وجذابة، في صورة تعكس أسلوبه الراقي والمميز، وتصدر البوستر عبارة “ثالث أيام عيد الأضحى المبارك”، لتؤكد خصوصية المناسبة التي تتزامن مع هذا الموعد الفني المنتظر. كما حمل الإعلان تفاصيل مكان الحفل وتوقيته،

وجاءت هذه الخطوة الترويجية في إطار الحملة الإعلامية التي يقودها رمضان عبر منصاته الإلكترونية استعدادًا للحفل، إذ علّق عدد كبير من متابعيه على المنشور معبّرين عن حماستهم الكبيرة للقاءه مجددًا على المسرح، خصوصًا أن هذا الحفل يأتي بعد سلسلة من النجاحات التي حققها مؤخرًا سواء من خلال حفلاته أو إصداراته الفنية.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا واسعًا من مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما أنه يُقام في مناسبة عيدية، تُعد فرصة ذهبية لعشّاق النجم اللبناني للاستمتاع بأجواء الطرب والرومانسية التي تميّز أغنياته.

ويُعد سعد رمضان من أبرز نجوم جيله الذين استطاعوا أن يثبتوا أنفسهم على الساحة الفنية بفضل صوته الدافئ وأدائه الحي المتميز، ما يجعل من حفلاته مناسبات ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر.

ومن المنتظر أن يقدّم رمضان خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة التي أحبها الجمهور، إلى جانب مفاجآت فنية قد يكشف عنها للمرة الأولى.

هذا، وتقوم قناة “أغاني أغاني” برعاية الحفل إعلاميًا، ما يُضفي عليه مزيدًا من التغطية والاهتمام في الأوساط الفنية والإعلامية.