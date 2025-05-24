برشلونة يحمي كوبارسي من المشاركة في يورو تحت الـ 21 عاما

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أكد الصحفي فيران مارتينيز أن برشلونة أوقف مشاركة باو كوبارسي في يورو تحت الـ 21 عاما لحمايته من الارهاق.

كوبارسي قبل مباراة انتر ميلان في اياب نصف نهائي دوري ابطال اوروبا ، عاني من فيروس معوي أفقده 3 كيلو من وزنه وزاد من استهلاكه البدني.

النادي والاتحاد الاسباني اتفقا على ان الاولوية الآن هي إراحة اللاعب واستعادته البدنية خاصة بعد اعتباره لاعبا للمنتخب الاول وليس بحاجة لمزيد من التدرج.

الاسباني صاحب الـ 18 عاما خاض موسما مكثفا شارك خلاله في الاولمبياد ، اليورو وكان ركيزة اساسية في دفاع برشلونة مع هانسي فليك .

كوبارسي سيمنح جسده ما يستحقه من الراحة بعد موسم استثنائي مع البارسا ولن يشارك في البطولة ، ولكن اللاعبان الاكثر احتمالا لتمثيل البارسا في يورو تحت 21 عاما هما جيرارد مارتين وبابلو توري.