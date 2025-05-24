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أرقام لوكاكو في مباراة نابولي وكالياري

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  • أرقام لوكاكو في مباراة نابولي وكالياري 1/2
  • أرقام لوكاكو في مباراة نابولي وكالياري 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حصل لاعب نابولي على تقييم 7.2 في فوز فريقه على كالياري بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

فيما يلي أبرز ما قدمه اللاعب في المباراة:

  • الدقائق: 75′
  • الأهداف: 1
  • صناعة الأهداف: 0
  • أهداف متوقعة: 0.33
  • إجمالي التسديدات: 3
  • تسديدات على المرمى: 1
  • أهداف متوقعة على المرمى: 0.31
  • حالات التسلل: 1
  • صناعة أهداف متوقعة: 0.07
  • صناعة فرص: 1
  • فرص خطيرة: 1
  • تمريرات لداخل الثلث الأخير: 1
  • تمريرات خلفية: 1
  • التمريرات الصحيحة: 6/9 (67%)
  • مراوغات اكتملت: 1/1 (100%)
  • اللمسات: 17
  • أخطاء حصل عليها: 0

الدفاع:

  • أخطاء ارتُكبت: 3
  • فقد الاستحواذ: 6
  • تمت مرواغته: 0
  • تسديدات تم اعتراضها: 2
  • تشتيت كرات: 0
  • اعتراضات: 0
  • استعادة الكرة: 0

هاي كورة – حصل روميلو لوكاكو على تقييم 8.2 في مباراة فريقه ضد كالياري ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

فيما يلي أبرز ما قدمه لوكاكو في المباراة:

  • الدقائق: 90′
  • الأهداف: 1
  • صناعة الأهداف: 0
  • أهداف متوقعة: 0.28
  • إجمالي التسديدات: 2
  • تسديدات على المرمى: 1
  • أهداف متوقعة على المرمى: 0.13
  • حالات التسلل: 0
  • صناعة أهداف متوقعة: 0.05
  • صناعة فرص: 3
  • تمريرات لداخل الثلث الأخير: 3
  • تمريرات خلفية: 6
  • التمريرات الصحيحة: 38/41 (93%)
  • عرضيات اكتملت: 1/2 (50%)
  • مراوغات اكتملت: 1/2 (50%)
  • اللمسات: 61
  • أخطاء حصل عليها: 1

الدفاع:

  • أخطاء ارتُكبت: 3
  • فقد الاستحواذ: 13
  • تمت مرواغته: 0
  • تسديدات تم اعتراضها: 1
  • تشتيت كرات: 1
  • اعتراضات: 0
  • استعادة الكرة: 5
  • كسب التحامات هوائية: 3/4 (75%)
  • كسب التحامات أرضية: 2/8 (25%)
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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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