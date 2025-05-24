أرقام لوكاكو في مباراة نابولي وكالياري

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حصل لاعب نابولي على تقييم 7.2 في فوز فريقه على كالياري بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

فيما يلي أبرز ما قدمه اللاعب في المباراة:

الدقائق : 75′

: 75′ الأهداف : 1

: 1 صناعة الأهداف : 0

: 0 أهداف متوقعة : 0.33

: 0.33 إجمالي التسديدات : 3

: 3 تسديدات على المرمى : 1

: 1 أهداف متوقعة على المرمى : 0.31

: 0.31 حالات التسلل : 1

: 1 صناعة أهداف متوقعة : 0.07

: 0.07 صناعة فرص : 1

: 1 فرص خطيرة : 1

: 1 تمريرات لداخل الثلث الأخير : 1

: 1 تمريرات خلفية : 1

: 1 التمريرات الصحيحة : 6/9 (67%)

: 6/9 (67%) مراوغات اكتملت : 1/1 (100%)

: 1/1 (100%) اللمسات : 17

: 17 أخطاء حصل عليها: 0

الدفاع:

أخطاء ارتُكبت : 3

: 3 فقد الاستحواذ : 6

: 6 تمت مرواغته : 0

: 0 تسديدات تم اعتراضها : 2

: 2 تشتيت كرات : 0

: 0 اعتراضات : 0

: 0 استعادة الكرة: 0

هاي كورة – حصل روميلو لوكاكو على تقييم 8.2 في مباراة فريقه ضد كالياري ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

فيما يلي أبرز ما قدمه لوكاكو في المباراة:

الدقائق : 90′

: 90′ الأهداف : 1

: 1 صناعة الأهداف : 0

: 0 أهداف متوقعة : 0.28

: 0.28 إجمالي التسديدات : 2

: 2 تسديدات على المرمى : 1

: 1 أهداف متوقعة على المرمى : 0.13

: 0.13 حالات التسلل : 0

: 0 صناعة أهداف متوقعة : 0.05

: 0.05 صناعة فرص : 3

: 3 تمريرات لداخل الثلث الأخير : 3

: 3 تمريرات خلفية : 6

: 6 التمريرات الصحيحة : 38/41 (93%)

: 38/41 (93%) عرضيات اكتملت : 1/2 (50%)

: 1/2 (50%) مراوغات اكتملت : 1/2 (50%)

: 1/2 (50%) اللمسات : 61

: 61 أخطاء حصل عليها: 1

الدفاع: