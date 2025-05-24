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شكرا لاهتمامكم بخبر أرقام لوكاكو في مباراة نابولي وكالياري والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حصل لاعب نابولي على تقييم 7.2 في فوز فريقه على كالياري بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.
فيما يلي أبرز ما قدمه اللاعب في المباراة:
- الدقائق: 75′
- الأهداف: 1
- صناعة الأهداف: 0
- أهداف متوقعة: 0.33
- إجمالي التسديدات: 3
- تسديدات على المرمى: 1
- أهداف متوقعة على المرمى: 0.31
- حالات التسلل: 1
- صناعة أهداف متوقعة: 0.07
- صناعة فرص: 1
- فرص خطيرة: 1
- تمريرات لداخل الثلث الأخير: 1
- تمريرات خلفية: 1
- التمريرات الصحيحة: 6/9 (67%)
- مراوغات اكتملت: 1/1 (100%)
- اللمسات: 17
- أخطاء حصل عليها: 0
الدفاع:
- أخطاء ارتُكبت: 3
- فقد الاستحواذ: 6
- تمت مرواغته: 0
- تسديدات تم اعتراضها: 2
- تشتيت كرات: 0
- اعتراضات: 0
- استعادة الكرة: 0
هاي كورة – حصل روميلو لوكاكو على تقييم 8.2 في مباراة فريقه ضد كالياري ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.
فيما يلي أبرز ما قدمه لوكاكو في المباراة:
- الدقائق: 90′
- الأهداف: 1
- صناعة الأهداف: 0
- أهداف متوقعة: 0.28
- إجمالي التسديدات: 2
- تسديدات على المرمى: 1
- أهداف متوقعة على المرمى: 0.13
- حالات التسلل: 0
- صناعة أهداف متوقعة: 0.05
- صناعة فرص: 3
- تمريرات لداخل الثلث الأخير: 3
- تمريرات خلفية: 6
- التمريرات الصحيحة: 38/41 (93%)
- عرضيات اكتملت: 1/2 (50%)
- مراوغات اكتملت: 1/2 (50%)
- اللمسات: 61
- أخطاء حصل عليها: 1
الدفاع:
- أخطاء ارتُكبت: 3
- فقد الاستحواذ: 13
- تمت مرواغته: 0
- تسديدات تم اعتراضها: 1
- تشتيت كرات: 1
- اعتراضات: 0
- استعادة الكرة: 5
- كسب التحامات هوائية: 3/4 (75%)
- كسب التحامات أرضية: 2/8 (25%)