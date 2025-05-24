رئيس الفيفا: لامين كان يجب أن يشارك في مونديال الاندية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- انهال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا بالمديح على نجم برشونة الشاب لامين يامال مؤكد أسفه على عدم مشاركته في مونديال الاندية 2025 لغياب فريقه عن البطولة بنسختها الجديدة.

قال إنفانتينيو : “لامين كان يجب أن يشارك في مونديال الاندية ، إنه أمر رائع لكرة القدم ، لا يزال طفلا ، لكنه يلعب بمستوى مذهل ، يمتلك جودة الابطال الحقيقيين، لأنه يجعل الامور الصعبة تبدو سهلة”.

اضاف: “عندما تراه يلعب ، تعتقد أن ما يفعله بسيط ، لكن اذا حاولت تقليده ستدرك مدى صعوبته”.