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شكرا لاهتمامكم بخبر رئيس الفيفا: لامين كان يجب أن يشارك في مونديال الاندية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- انهال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا بالمديح على نجم برشونة الشاب لامين يامال مؤكد أسفه على عدم مشاركته في مونديال الاندية 2025 لغياب فريقه عن البطولة بنسختها الجديدة.
قال إنفانتينيو : “لامين كان يجب أن يشارك في مونديال الاندية ، إنه أمر رائع لكرة القدم ، لا يزال طفلا ، لكنه يلعب بمستوى مذهل ، يمتلك جودة الابطال الحقيقيين، لأنه يجعل الامور الصعبة تبدو سهلة”.
اضاف: “عندما تراه يلعب ، تعتقد أن ما يفعله بسيط ، لكن اذا حاولت تقليده ستدرك مدى صعوبته”.