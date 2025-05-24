مطالب رودريغو تعقد انتقاله الى أرسنال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كور- ذكرت شبكة سكاي سبورت أنه جرت محادثات في الساعات الاخيرة بين رودريغو جوس لاعب الريال ونادي ارسنال لمناقشة امكانية ضمه الى الجانرز هذا الصيف.

الشبكة قالت أن الصفقة معقدة للغاية، حيث تتمثل المشكلة في مطالب البرازيلي حيث يريد راتب سنوي صافي يقدر بحوالي 10 ملايين يورو .

وأرسنال غير مستعد للمضي قدما في هذا الوضع فيرى النادي الانجليزي ان مطالب البرازيلي مبالغ بها ولا يمكن تحقيقها.

على الجانب الآخر رودريغو ليس مستعدا للرحيل عن ريال مدريد إلا اذا تلقي عرضا مناسبا .