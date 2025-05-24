أخبار اليمن : استعدّوا.. موجة حرّ جديدة تضرب اليمن غداً

استعدّوا.. موجة حرّ جديدة تضرب اليمن غداًجدد الفلكي اليمني أحمد الجوبي تحذيراته من موجة حرّ شديدة تضرب اليمن خلال الساعات المقبلة.

وأوضح الفلكي الجوبي في منشور على حسابه فيس بوك، أن موجة حرّ ستجتاح اليمن ابتداءً من يوم غدٍ السبت 24 مايو، مشيراً إلى أنه قد مضى من القيظ (الجحَر) 18 يوماً ويتبقى 42 يوماً.

ولفت الجوبي إلى أن موعد المذاري (زراعة البذور) في المرتفعات الجبلية يوم 6/6.

وأكد الفلكي اليمني أن يوم الأربعاء 28 مايو الجاري بداية العشر من ذي الحجة (موعد الصيام).