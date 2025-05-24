أخبار اليمن : 245 شهيداً ومصاباً بغزة خلال 24 ساعة

245 شهيداً ومصاباً بغزة خلال 24 ساعةوصل 60 شهيداً و185 مصاباً إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ تجدد العدوان في 18 مارس 2025 إلى 3673 شهيداً و10341 مصابا، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 53 ألفاً و822 شهيداً و122 ألفاً و382 مصاباً.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.