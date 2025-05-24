أخبار اليمن : طقس شديد الحرارة وتحذير من التعرض للشمس

طقس شديد الحرارة وتحذير من التعرض للشمستوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة وجافة في الصحارى والسهول الساحلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 39 - 45 درجة مئوية.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء حارة ورطبة في السواحل، تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 34-39 درجة مئوية.

وحذر المركز المواطنين في الصحارى والسهول والمناطق الساحلية من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة ونصح بعدم التعرض المباشرة لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة وبالإكثار من شرب السوائل.