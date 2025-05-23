أخبار اليمن : فروع المؤتمر تهنئ أبو راس بالعيد الـ35 للجمهورية اليمنية

فروع المؤتمر تهنئ أبو راس بالعيد الـ35 للجمهورية اليمنيةتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقيات تهانٍ من رؤساء فروع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظات والجامعات بمناسبة العيد الوطني الخامس والثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م.

وأكد رؤساء الفروع في برقياتهم أن الوحدة ستظل هي المنجز الأهم والأعظم للشعب اليمني في تاريخه المعاصر وهو الأمر الذي يتطلب من جميع أبناء الشعب اليمني إدراك أهمية الحفاظ عليها ومواجهة المخططات والمؤامرات التي تستهدفها من قبل القوى المعادية لليمن.

وأدان رؤساء فروع المؤتمر العدوان الصهيوني على بلادنا والذي استهدف منشآت وأعيان مدنية وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى، مؤكدين ثبات موقف المؤتمر والشعب اليمني في دعم ومناصرة فلسطين وشعبها باعتبارها قضية الأمة الأولى.

وجددت البرقيات التفاف فروع المؤتمر خلف قيادة المؤتمر التنظيمية والسياسية ممثلة برئيس المؤتمر الأخ صادق بن أمين ابوراس واللجنة العامة والأمانة العامة، وبما يحافظ على وحدة وتماسك المؤتمر وأداء دوره الوطني.