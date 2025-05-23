أخبار اليمن : فلكي يمني يحذّر من جفاف "شديد"

فلكي يمني يحذّر من جفاف "شديد"
حذّر الفلكي اليمني محمد عياش من أن معظم المناطق اليمنية باتت معرضة لخطر الجفاف جراء استمرار موجة الحر الشديد التي تؤدي إلى ندرة المياه.
وشدد الفلكي عياش على ضرورة التوعية المُبكرة في ترشيد إستهلاك مخزونات المياه، لمواجهة موجة الحر والجفاف المُحتملة، التي قد تتأثر بها بعض المناطق والأرياف ذات الموارد المائية المحدودة.
وكان الفلكي محمد عياش أكد في وقت سابق، إرتفاع إضافي في درجات الحراره العظمى، مع توقُّعَات لِأجواء شبه جافة وحارة نسبياً نهاراً.
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