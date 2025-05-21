أخبار اليمن : السقطري: الوحدة اليمنية تتويج لنضالات اليمنيين

السقطري: الوحدة اليمنية تتويج لنضالات اليمنيين
اعتبر محافظ أرخبيل سقطرى هاشم السقطري، إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الـ22 مايو 1990م، تتويجًا لنضالات اليمنيين والقوى الوطنية وحصيلة كفاح تاريخي في جنوب الوطن وشماله وشرقه وغربه.
وأكد السقطري أن الوحدة المباركة مثلت علامة فارقة في تاريخ اليمن ونجمة مضيئة في سماء الأمة العربية والإسلامية وميلادًا حقيقيًا للشعب اليمني ومصدر قوة وإلهام.
وأشار إلى أن الوحدة اليمنية هي السبيل الوحيد لتحقيق التنمية والازدهار، وركيزة أساسية لاستقرار الوطن، ما يستوجب التمسك بقيمها الأصيلة لتخطي التحديات وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.
ونوه محافظ سقطرى بأن يوم الـ 22 من مايو، سيظل رمزاً للشعب وتضحياته ونضاله، وعنواناً لصموده وتماسكه في مواجهة مؤامرات المرجفين ومحاولاتهم الفاشلة النيل من مكتسباته وفي مقدمها هذا المنجز التاريخي والحدث الإيجابي.
وحذر دعاة الانفصال وأدوات العدوان والاحتلال، من التمادي في استهداف الوحدة التي ضحى الشعب اليمني وناضل في سبيل تحقيقها.
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