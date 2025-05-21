أخبار اليمن : اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الأول للإدارة الطبية

اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الأول للإدارة الطبيةاختتمت اليوم بصنعاء، فعاليات المؤتمر الثامن لجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية والأول للإدارة الطبية الذي أقامته على مدى يومين كلية الإدارة الطبية بالجامعة.

وخلال الاختتام عبر نائب رئيس مجلس النواب الشيخ عبدالسلام هشول عن اعجابه بهذا الحراك العلمي الذي من شأنه طريق النهضة والتطور حيث أن العديد من دول العالم لم تشهد هذا التطور الكبير الا من خلال الاهتمام بالبحث العلمي، متمنيا التركيز على التخصصات النادرة والتي تلبي احتياج البلد.

وأكد هشول استعداد مجلس النواب لمنافشة أي توصيات تتعلق بالبحث العلمي ومخرجات المؤتمرات العلمية ورفعها الى الحكومة لإقرارها.

جهته عبر رئيس جامعة 21 سبتمر للعلوم الطبية والتطبيقية الدكتور مجاهد معصار، عن شكره لكل من عمل واجتهد وأعد وساهم في انجاح المؤتمر الذي شارك فيه 150 باحث بأكثر من 70 ورقة علمية بحثية، مؤكدا ان الجامعة مستمرة في تعزيز فعالياتها البحثية والعلمية حيث تستعد لعقد المؤتمرين التاسع والعاشر.

وخرج المؤتمر بالتوصيات التالية نصها:

البيان الختامي للمؤتمر العلمي الأول للإدارة الطبية

بحمد الله، وبرعاية عضو المجلس السياسي الأعلى، ودولة رئيس مجلس الوزراء، وبتنظيم من جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية، كلية الإدارة الطبية، للمؤتمر الأول للإدارة الطبية، والذي عُقد في رحاب جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية، خلال الفترة من 20-21/5/2025م، تحت شعار (نحو إدارة طبية فاعلة لخدمات صحية مستدامة ذات جودة عالية).

وقد شارك في المؤتمر نخبة من الكوادر الطبية والإدارية، وممثلو الجهات الرسمية والحكومية، والمنظمات والمستشفيات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى أكاديميين وخبراء في مجال الإدارة الصحية من داخل اليمن وخارجه، حيث وقد وصل عدد الباحثين المشاركين (125 باحث وباحثة) الذين قاموا باستعراض (71 بحثاُ وورقة علمية محكمة)، استمرت على مدى يومين حيث توزعت الأبحاث على عدداً من المحاور الهامة، هي:

(الحوكمة والإدارة الطبية الحديثة، إدارة الجودة والتحسين النوعي وسلامة المرضى، إدارة المستشفيات والمراكز الصحية والتشخيصية، التمويل والتأمين الطبي في القطاع الصحي، التحول الرقمي في الإدارة والرعاية الطبية والخدمات الصحية).

وقد خلص المؤتمر إلى التوصيات التالية:

إنشاء هيئة وطنية مستقلة مشتركة (بين جامعة 21 سبتمبر ووزارة الصحة والبيئة ممثلة بالمجلس الطبي) لاعتماد المؤسسات والمرافق الصحية في اليمن، تكون مسؤولة عن تطوير وتطبيق معايير الجودة واعتماد المؤسسات والمرافق الصحية باليمن والتقييم الدوري لها، والعمل على اعتمادها من الجمعية الأوربية للجودة (ESQWA).

زيادة نسبة توطين خريجي كلية الإدارة الطبية وإعطاء الأولوية لهم بالتوظيف في المؤسسات والمرافق الصحية اليمنية، من خلال إصدار قرار وزاري ملزم لجميع مدراء المؤسسات والمرافق الصحية الحكومية والخاصة، يقضي باستيعاب خريجي كلية الإدارة الطبية في جميع المنظمات الصحية الوطنية، لضمان الاستفادة من خبراتهم في تحسين الاداء، واحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الصحية المقدمة، سعياً نحو تنشيط السياحة العلاجية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي والمساهمة الفاعلة في بناء الدولة اليمنية الحديثة.

اعتماد مركز التعليم المستمر بجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية كمركز وطني لتأهيل وتدريب الكوادر العاملة في مجال الإدارة والرعاية الصحية، وتأهيل المؤسسات والمرافق الصحية الوطنية للحصول على شهادة الاعتماد الصحي.

اعتماد تصنيف وطني لمزاولي مهنة الإدارة الصحية لدى المجلس الطبي.

انشاء وتفعيل نظام المعلومات (السجل الصحي) الموحد والاستفادة من نظم الترميز الدولي للأمراض وتقنيات وتكنولوجيا التطبيب/ الصحة عن بعد. لإتاحة فرص التشاور بين الأطباء وإتاحة الخدمة الصحية بيسر واقل تكلفة وللاستفادة من التجارب والخبرات العالمية، وتنظيم تقديم الخدمة الصحية ومتابعة حالة المريض وإتاحة سجله المرضي لكل الأطباء، ناهيك عن الدور الكبير الذي سوف يوفره هذا النظام في عملية المراقبة والحد من حدوث الأخطاء الطبية في مختلف الأقسام.

تدريس مقرر إدارة الجودة وسلامة المرضى في كل التخصصات الطبية.

تعزيز الشراكة بين القطاع الصحي الحكومي والخاص لتطوير نظم الإدارة الصحية وتحقيق استدامة الخدمات الصحية.

إدراج القيم ومبادئ المنهج النبوي القرآني في كل برامج التدريب والتأهيل.

إدراج برامج التأهيل النفسي والروحي الإسلامية ضمن الخطط العلاجية للمرضى في اليمن، باعتبارها برامج هامة تساعد في تحسين الحالة النفسية للمرضى وتزيل القلق والخوف وتحقق الطمأنينة للمرضى وتعزز من الجانب الروحي لديهم، التي بدورها تساعد على تحقيق فاعلية أكبر للأدوية وتعجيل حالة الشفاء.

إلزام كل المؤسسات والمرافق الصحية الوطنية بنشر ثقافة تنظيمية ايمانية بين العاملين، وتعزيز مستوى الالتزام بالتعامل مع المرضى وفقا لقيم ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وتقوى الله في كل الممارسات الطبية والإدارية.

وفي الختام، يتقدم المشاركون بخالص الشكر والتقدير إلى الجهات الداعمة والمنظمة، ممثلة بكادر جامعة 21 سبتمبر وجميع منتسبيها، ويؤكدون عزمهم على مواصلة الجهود لتحسين جودة الإدارة الطبية بما يسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية في اليمن.

صادر عن المشاركين في المؤتمر العلمي الأول للإدارة الطبية – جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية – صنعاء – اليمن 21/5/2025م