أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ ناجي جمعان

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ ناجي جمعانبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ ناجي محمد جمعان الجدري عضو اللجنة العامة رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 19 مديرية بني الحارث، شيخ مشائخ بني الحارث، عضو مجلس النواب السابق، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد أبو راس، في البرقية التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ محمد ناجي جمعان الجدري عضو اللجنة الدائمة الرئيسية وإخوانه، وإلى الشيخ يحيى محسن جمعان الجدري عضو اللجنة الدائمة الرئيسية وإخوانه، بمناقب الراحل ومواقفه المشرفة في الدفاع عن الوطن، وإسهاماته الكبيرة والمتميزة في خدمة المؤتمر الشعبي العام، ودوره الاجتماعي المشهود في الإصلاح بين الناس وحل قضاياهم ومشاكلهم.

وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن بالغ حزنه وخالص تعازيه لأبناء الفقيد وأسرته وآل جمعان كافة وقبائل بني الحارث عامة في أمانة العاصمة بهذا المصاب الأليم.. سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

" إنا لله وإنا اليه راجعون " .