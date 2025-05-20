أخبار اليمن : بن حبتور يفتتح المؤتمر العلمي الأول للإدارة الطبية

بن حبتور يفتتح المؤتمر العلمي الأول للإدارة الطبيةافتتح عضو المجلس السياسي الأعلى الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور اليوم بصنعاء، فعاليات المؤتمر الثامن لجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية والأول للإدارة الطبية الذي تقيمه على مدى يومين كلية الإدارة الطبية بالجامعة.

وخلال افتتاح المؤتمر عبر بن حبتور عن شكره لجامعة 21 سبتمبر ظهرت بالجانب الاكاديمي قبل الجانب الثقافي، وذلك لما تمتلك من إدارة ناجحة بقيادة رئيس الجامعة الدكتور مجاهد معصار وطاقمه، الذي حقق هذه النجاحات الكبيرة أمام الكثير من التحديات وفي ظل العدوان والحصار والتكالب والمؤامرت على اليمن منذ 10 سنوات، الا أنهم استطاعو تحقيق هذه الانجازات الواضحة للعيان، ناقلاً تقدير القيادة الثورية والسياسية لهذه الجهود العظيمة.

وأشار عضو المجلس السياسي الى ثبات الاطباء والكوادر الوطنية في تقديم خدمات ملموسة في حياة الناس، واستطاعوا التقدم الى الامام رغم العدوان والحصار، حيث حققوا في صنعاء وفي ظل هذه الظروف تقدم كبير يفوق بعض العواصم العربية.

وأكد بن حبتور أن الإنسان اليمني ظل حاضرا للتضامن الأخوي والديني والإنساني رغم العدوان الامريكي البريطاني االصهيوني، وأن ذلك يمثل اعتزاز للشعب اليمني بأن يتقاسم مع اخوانه في غزة الجوع والصواريخ والقنابل من ذات العدو، فيما معظم أبناء الأمة في سبات وكأنهم لا يشاهدون ما يتعرض له إخوانهم في غزة من عدوان وجرائم إبادة من قبل العدو الإسرائيلي.

من جانبه عبر نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، عن سعادته مشاركة جامعة 21 سبتمبر هذه الفعالية العلمية المهمة، في ظل ما تشهده الجامعة من تطور بفضل الله ثم بفضل قيادنها ودورها في الاهتمام بالبحث العلمي، مبدياً اعجابه بعقد هذا المؤتمر الذي يعتبر الأول من نوعه، متمنياً التركيز على الجانب العملي وليس النظري فقط والخروج بتوصيات مناسبة.

من جهته قال رئيس جامعة 21 سبتمير للعلوم الطبية والتطبيقية رئيس المؤتمر الدكتور مجاهد معصار، إن المؤتمر الذي يناقش 70 بحثاً علمياً يجمع نخبة من الأكاديميين والخبراء النحليين والدوليين لتبادل المعرفة وعرض أحدث الأبحاث في مجال الحوكمات الصحية وإدارة الجودة والتحول الرقمي وتمويل الخدمات الطبية وغيرها من المحاور التي تمس الواقع الصحي.

وأردف بالقول أن الإدارة هي أساس النجاح في أي مؤسسة اذا ما توفر لديها العلم والمعرفة والتأهيل، وهو ما دفع الجامعة لتخصيص كلية خاصة بالأدارة الطبية وإقامة هذا المؤتمر الأول في اليمن في هذا المجال، مذكرا بالنجاح الذي حققته بلادنا رغم العدوان والحصار منذ أكثر من 10 سنوات حتى وصلنا الى حصار الكيان الصهيوني والتي كان آخرها بيان متحدث القوات المسلحة يوم أمس الذي أعلن بدء حصار ميناء حيفاء، وأن هذا يدل على الإدارة الناجحة ممثلة بقائد الثورة والقيادة السياسية.

بدورهما أعلنا رئيس مجلس الاعتماد الاكاديمي وضبط الجودة بالتعليم العالي الدكتور أحمد الهبوب وأمينه العام الدكتور محمد ضيف الله، منح برنامج الإدارة الطبية لكلية الإدارة الطبية بجامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية البرنامج الطبي الأكاديمي الذهبي، كأول برنامج إدارة طبية في الجمهورية اليمنية.

وألقيت عدد من الكلمات من قبل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية الدكتور مطيع ابو عريج والدكتور منير الوصابي أمين عام المؤتمر، والشيخ حسين حازب وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، عبرت في مجملها عن نجاح الجامعة بقيادة الدكتور مجاهد معصار في النهوض سريعا رغم التحديات والظروف الصعبة حتى اصبحت صرحاً اكاديميا وعلميا يفخر به الوطن، حيث ان المؤتمر يناقش محاور تمثل استجابة للتحديات الراهنة وتلبي احتياج الافراد والمجتمع بكفاءة عالية في النظام الصحي على طريق السعي لتحسين جودة الرعاية الصحية وتطوير أداء المؤسسات الصحية.

وكانت عميد كلية الطب بالجامعة الدكتورة سلوى الغميري، قد استعرضت النجاحات والانجازات التي حققتها الجامعة برئاسة الدكتور مجاهد معصار سواء من حيث بنيتها وبرامجها وأبحاثها وفعالياتها العلمية رغم الظروف الصعبة والتحديات الكبيرة.