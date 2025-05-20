أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 53573

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 53573ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، اليوم الثلاثاء، إلى 53,573 شهيدا و 121,688 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأوضح التقرير الاحصائي اليومي لوزارة الصحة لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أنه ️وصل مستشفيات قطاع غزة 87 شهيدا، و290 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وذكر أن الحصيلة الأولية لما وصل للمستشفيات منذ فجر اليوم وحتى اللحظة 53 شهيدا وأكثر من 50 جريحا نتيجة مجازر و استهدافات الاحتلال بحق المواطنين في قطاع غزة.

وقال إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (3,427 شهيد، 9,647 اصابة)

وأشار إلى أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

