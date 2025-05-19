أخبار اليمن : الرهوي: لن نتأخر في دعم الأحرار لمواجهة المحتل

الرهوي: لن نتأخر في دعم الأحرار لمواجهة المحتلأكد رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، أن أبناء المحافظات والمناطق الواقعة تحت الاحتلال السعودي، الإماراتي مطالبين بتوحيد جهودهم في مواجهة المحتل وعملائه ومرتزقته الذين أوصلوا الأوضاع المعيشية والخدمية فيها إلى مستويات كارثية ومأساوية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء لدى لقائه محافظ محافظة حضرموت لقمان باراس، اليوم، إلى أن مخططات ومشاريع العدوان والاحتلال موجهة ضد أبناء الشعب اليمني كافة وأمنهم واستقرارهم ومستقبل وطنهم.

ولفت إلى المسؤولية الواقعة على عاتق أحرار المناطق المحتلة بصورة عامة ومحافظتي حضرموت والمهرة بصورة خاصة في مقاومة المحتل بمختلف الإمكانات والوسائل المتاحة، موضحًا أن صنعاء بقيادة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، لن تتأخر في تقديم العون اللازم للأحرار في مواجهة المحتل ومشاريعه وأطماعه وصولًا إلى تحرير الأرض اليمنية.

وأشاد الرهوي بالشخصيات الوازنة والأصوات الحرة الشريفة في حضرموت والمهرة وعموم المحافظات المحتلة التي عبرت عن مناهضتها للمحتل والتزامها بوحدة اليمن ورفضها القاطع لمشاريع التجزئة القديمة الجديدة.

واستمع رئيس مجلس الوزراء من المحافظ باراس إلى إيضاح حول الأوضاع في المحافظة ومستجداتها الأخيرة وما تعيشه المحافظة وأبنائها من حالة من عدم الاستقرار في مختلف الجوانب كنتاج لصراع النفوذ بين المحتل السعودي والإماراتي وعملائه ومرتزقته للسيطرة على المحافظة ومقدراتها.

وأكد محافظ حضرموت، تزايد السخط والغليان الشعبي لأبناء المحافظة تجاه الاحتلال ومشاريعه، لافتًا إلى حجم الإرهاب الأمني الذي يمارسه المحتل ومرتزقته على أبناء محافظة حضرموت للنيل من الوعي الجماهيري المتزايد الرافض لوجود المحتل.