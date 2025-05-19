أخبار اليمن : الأونروا: تدمير 92% من المنازل في غزة

الأونروا: تدمير 92% من المنازل في غزة
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم، إن التقييمات تؤكد تضرر أو تدمير 92 بالمائة من المنازل وتهجير ما لا يحصى من السكان في قطاع غزة.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" عبر موقعه الرسمي، بأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أدت إلى تضرر أو تدمير حوالي 92 بالمائة من المنازل أي ما يقارب من 436 ألف منزل.
ووفقا للمكتب الأممي، تحذر المنظمات الإنسانية من أن التأخير في إزالة الأنقاض التي تقدر بنحو 50 مليون طن واستعادة الجثث لا تتسبب فقط في معاناة نفسية كبيرة للعائلات المنكوبة بل وتنذر أيضا بكارثة صحية وبيئية وشيكة في قطاع غزة الذي يعد من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في العالم.
يشار إلى أن الهجمات التي نفذتها القوات الإسرائيلية أخيرا، ضربت عدة مركبات ثقيلة في جميع أنحاء غزة، ما أدى إلى توقف خدمات إزالة النفايات الصلبة والأنقاض.
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